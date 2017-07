Privé-bounty-eiland huren? Hier kan het!

Out Islands, Bahamas

Zit, relax en geniet van de Caribische zon vanuit je eigen privé-eiland voor 98,75 euro per persoon. Bij dit schilderachtige huisje gelegen op Ship Channel Cay krijg je er ook nog eens een serviceteam bij.

Prijs vanaf: 395 euro

Voor: 4 personen, 2 slaapkamers

Volledig scherm © HomeToGo

Volledig scherm © HomeToGo

Royal Belize

Klaar voor het avontuur van je leven, samen met familie of vrienden? Voor 253,83 euro per nacht (p.p.) kun je met een groep van 18 dit prachtige eiland in Belize afhuren. Hierbij heb je onbeperkte toegang tot kajakken, snorkelen en paddel boards.

Prijs vanaf: 4.569 euro

Voor: 18 personen, 5 slaapkamers

Volledig scherm © HomeToGo

Bird Island, Belize

Je stapt letterlijk even uit de realiteit wanneer je op Bird Island in Belize aankomt. Het eiland is gelegen in het midden van een koraalrif met een prachtig zeeleven, kristalhelder water en het hele jaar door mooi weer.

Prijs vanaf: 258 euro

Voor: 4 personen, 3 slaapkamers

Volledig scherm © HomeToGo

Filipijnen

Het eiland Ipil Waterfront is verborgen in het hart van Palawan, een archipel met 1.780 eilanden in de Filippijnen. Op dit eiland zijn er schitterende witte stranden en heb je een geweldig uitzicht op torenhoge kliffen.

Prijs vanaf: 612 euro

Voor: 7 personen, 3 slaapkamers

Volledig scherm © HomeToGo

Little Harvest Cay, Belize

Dit prachtige eiland genaamd Little Harvest Cay kan je met 14 personen afhuren voor 112,21 euro per persoon per nacht. Hierbij krijg je je eigen eiland, en een boot, chauffeur, fulltime personeel, watersportuitrusting en een adembenemend uitzicht op het Mayagebergte.

Prijs vanaf: 1.571 euro

Voor: 14 personen, 5 slaapkamers

Volledig scherm © HomeToGo

Cherry Island Canada

Deze peperdure cottage ligt op een 4 hectare privé eiland in Ontario's Muskoka Lakes Region. Hier is het mogelijk om een rondvaart te maken in een eigen pontonboot.

Prijs vanaf: 435 euro

Voor: 18 personen, 6 slaapkamers

Volledig scherm © HomeToGo

Big Farmers Cay, Bahama's

Gelegen op de afgelegen Big Farmers Cay, is dit verborgen juweeltje de perfecte eiland. Of je nu zwemt met wilde varkens, windsurft over de baai, of wandelt langs je eigen privéstrand: je zult je vast en zeker thuis voelen in dit paradijs.

Prijs vanaf: 395 euro

Voor: 8 personen, 3 slaapkamers

Volledig scherm © HomeToGo

South Carolina, VS

Hoewel Hilton Head om de hoek ligt, lijkt het eiland een eind weg van het drukke resortgebied. Wanneer je met een groep van zes bent kan je van het 150 hectare eiland voor 18,50 euro per nacht genieten.

Prijs vanaf: 111 euro

Voor: 6 personen, 2 slaapkamers

Volledig scherm © HomeToGo

Marathon Shores, (Florida), VS

East Sister Rock Island is perfect gelegen in het hart van de Florida Keys. Vanaf het vasteland hoef je maar drie minuten met de boot om het eiland te bereiken. Ook een optie: je per helikopter laten vervoeren.

Prijs vanaf: 812 euro

Voor: 8 personen, 3 slaapkamers

Volledig scherm © HomeToGo

Wellesley Island (New York), VS

Dit privé-eiland ligt op Lake of the Isles, dat bekend staat om zijn buitengewone warme watertemperaturen. Na een dagje zwemmen kunnen de gasten ontspannen op het terras en genieten van een prachtig 360-graden-uitzicht.

Prijs vanaf: 350 euro

Voor: 8 personen, 3 slaapkamers