Reisorganisatie TUI: Geen directe evacuatie van reizigers Kos

Reisorganisatie TUI gaat na de hevige aardbeving van afgelopen nacht op Kos geen mensen acuut evacueren van het eiland. Eerst wordt geïnventariseerd of iedereen veilig is en of de hotels waarin ze verbleven nog bewoonbaar zijn. Dat heeft een woordvoerder van de reisorganisatie vanmorgen laten weten.

Kos is een populaire vakantiebestemming onder de Nederlanders en reisorganisatie TUI heeft op het moment veel Nederlandse reizigers op het eiland zitten. ,,Er zijn op het moment 2.721 mensen die via TUI of Kras op Kos op vakantie zijn’’, meldt Petra Kok, voorlichter van de organisatie. ,,Je moet je voorstellen dat er nog een veelvoud van dat aantal Nederlanders zit via andere reisbureaus.’’

Oproep

Quote Al onze reisleiders zijn op het moment onderweg naar de hotels waarin onze reizigers zaten om te kijken of ze hier nog kunnen verblijven Petra Kok ,,Op dit moment zijn we aan het inventariseren of iedereen veilig is’’, gaat ze verder. ,,We hebben iedereen een sms gestuurd met daarin de oproep te melden of ze oké zijn. Dat lijkt gelukkig tot nu toe bij iedereen het geval, maar nog niet iedereen heeft zich gemeld.’’

Er is geen sprake van acute evacuatie van reizigers volgens haar. ,,Sowieso gaan de eerste vluchten pas weer morgen en overmorgen en is het vliegveld minimaal dicht tot vanmiddag. Al onze reisleiders zijn op het moment onderweg naar de hotels waarin onze reizigers zaten om te kijken of ze hier nog kunnen verblijven, of elders moeten worden ondergebracht.’’

Schade

Over de ravage in Kos weet ze te vertellen: ,,De meeste gewonden zijn gevallen in Kos stad en dan specifiek in de barstreet aldaar. Hier is ook de meeste schade aangericht. Veel hotels die in de buurt van het centrum staan, zullen niet meer bewoonbaar zijn.’’ Wat er precies gaat gebeuren met de toeristen die in die hotels verbleven, kan ze nog niet exact zeggen. ,,We gaan eerst met de mensen zelf overleggen wat ze willen. We zullen ze sowieso aankomende nacht ergens anders moeten onderbrengen.’’