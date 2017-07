'Schiphol groeit te snel voor ons'

Quote Er is nog niet genoeg geld uitgetrokken om optimaal ons werk te kunnen doen Wouter Arts Natuurlijk weten ze bij de marechaussee donders goed wanneer die enorme Airbus A380 uit Dubai landt op Schiphol. En natuurlijk weten ze precies dat er dan dus meer dan 500 mensen in een keer door de paspoortcontrole heen moeten. ,,Daar plannen we de inzet van onze mensen op. Maar als er dan ook nog eens, zoals afgelopen maandag, een serie vluchten uit Amerika opeens meer staartwind heeft gehad en dus vroeger aankomt, kan het onverwacht nog veel drukker zijn in de rij. Je kunt simpelweg niet alles plannen", berust Wouter Arts, brigadecommandant van de Koninklijke Marechaussee op de luchthaven.



Voor iedereen die vandaag of ergens de komende weken vakantie krijgt: het wordt druk op Schiphol, heel druk. Vandaag worden er 220.000 passagiers verwacht. Ter vergelijk: dat is bijna de hele bevolking van Eindhoven, de vijfde stad van Nederland. Arts: ,,Nog niet zo lang geleden was het een uitzondering als er 200.000 passagiers op een dag waren, nu gebeurt dat tientallen keren per jaar."

Die steeds verder toenemende drukte zorgde in de meivakantie al voor ellenlange wachtrijen op verschillende plekken op de luchthaven. Vliegtuigmaatschappijen vertraagden zelfs met opzet hun vluchten om mensen nog tijdig aan boord te krijgen. Desondanks misten tientallen mensen hun vliegtuig en vlogen Schiphol en KLM elkaar publiekelijk in de haren. Ook bij de paspoortcontroles, het terrein van de marechaussee, liepen de wachttijd op. Voor de zomervakantie wordt daarom nog meer hulp ingeroepen.

Volledig scherm Verwachte drukte op Schiphol zomermaanden 2017 © AD

Op Schiphol werken nu, inclusief degene die de beveiliging doen, 1.500 marechaussees. Het kabinet heeft eerder dit jaar geld toegezegd voor 200 extra man. Zijn die mensen er inmiddels?

,,Van dat geld hebben we 135 mensen met een tijdelijk contract hier op Schiphol kunnen behouden. Er komen nog 65 mensen bij, maar die zijn voor heel de marechaussee, niet alleen voor Schiphol. Sowieso zit er tussen het moment dat het geld wordt toegezegd en het moment dat iemand opgeleid en al aan de slag kan, zomaar anderhalf jaar."

Is het genoeg? Schiphol-directeur Jos Nijhuis zei onlangs dat de marechaussee op zijn luchthaven eigenlijk nog 400, 500 man extra nodig heeft.

,,Die aantallen laat ik voor zijn rekening. Wij constateren dat de marechaussee de afgelopen jaren niet is meegegroeid met de groei van Schiphol. Het extra geld dat er nu is, is een stap richting herstel. Maar het is nog niet genoeg om optimaal ons werk te doen. Om de pieken deze zomer op te kunnen vangen, doen we een beroep op andere brigades in Nederland en op reservisten. In die laatste willen we ook meer gaan investeren, ze zijn opgeleid en direct inzetbaar."

Hoe willen jullie de zomerpiek opvangen?

,,We geven prioriteit aan de controles bij vertrek en transfers. Dat zijn de mensen die een vlucht moeten halen, die willen we op tijd bij de gate hebben. Dat kan tot gevolg hebben dat bij de aankomsten de wachttijden oplopen, soms misschien tot een uur."

Dat zullen mensen die net tien uur in een vliegtuig hebben gezeten niet fijn vinden.

,,Een lange rij is niet leuk. Het legt ook druk op mijn mensen: we zien de irritatie van de reizigers. Maar kijk ook naar de context waarin wij ons werk doen: de aanhoudende terreurdreiging. We doen de controles zoals wij vinden dat ze noodzakelijk zijn, we doen geen concessies aan de veiligheid van Nederland. Daar ben ik trots op."

In de strijd tegen de wachtrij worden deze zomer nog meer poortjes voor automatische paspoortcontrole ingezet: 78 zijn er straks. Er zullen meer mensen rondlopen die de reizigers uitleggen hoe ze die poortjes moeten gebruiken. Daarnaast start er een proef met contactloze controle waarbij sensoren de biometrische gegevens op het paspoort van de reiziger automatisch vergelijkt met zijn gezichtskenmerken. Dat paspoort hoeft de binnenzak dan niet meer uit, de passagier loopt door een sluis eenvoudig de controle door.