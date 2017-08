Solovakantie in opmars, maar ook singles gaan liever samen op reis

Driekwart van de singles vierde zijn of haar vakantie in 2016 met anderen. Dit aandeel schommelde in de jaren daarvoor nog rond de 80 procent. De single gaat de afgelopen tien jaar steeds vaker solo op reis.



Maar niet alleen singles trekken er alleen op uit. 2 procent van de soloreizigers heeft een gezin of partner. Dit aandeel is in de afgelopen 15 jaar wel gehalveerd.