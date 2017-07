Spanjaarden gaan massaal op vakantie in hun geboortedorp

Vakantie: waar en hoe?Vakantie en avontuur gaan niet echt hand in hand in Spanje. Negen op de tien Spanjaarden brengen de zomervakantie in eigen land door, waarvan bijna de helft bij familie of vrienden.

Toen hij nog werkte en zijn twee dochters klein waren, was het zomerse ritueel van Francisco Carmona en zijn vrouw Angeles elk jaar hetzelfde. Op 1 augustus begon voor de timmerman, net als voor iedere arbeider in Spanje, de vakantie van precies een maand. Een auto had het gezin niet. In een bar in Barcelona kocht Francisco vier bustickets naar La Campana, een dorpje verstopt in het binnenland van Andalusië, een reis van 970 kilometer. De bus zat altijd vol.

Francisco is allang met pensioen, zijn dochters zijn zelf moeder, zijn vrouw is overleden en de reis naar La Campana maakt hij nu in zijn eentje, met de hogesnelheidstrein naar Sevilla. Want het dorp dat hij in 1965 verliet, zal altijd blijven trekken. Dat hij er niet opnieuw is gaan wonen, komt door de kleinkinderen. Die zou hij anders nauwelijks meer zien.

Heimwee

Het vakantieverhaal van Francisco is tekenend voor verreweg het grootste deel van de Spanjaarden. Niet alleen van zijn generatie, ook van die erna. Vakantie is voor hen een verblijf van enkele weken, soms een hele maand - augustus, hoewel ook steeds meer juli - bij de familie in het dorp. Maakt niet uit of dat dorp in het gloeiend hete binnenland van Andalusië of Extremadura ligt, met de zee op enkele uren rijden. De immer gloeiende heimwee kan zo bekoeld worden. En het is goedkoop.

De officiële statistieken bevestigen dat traditionele vakantiepatroon van de Spanjaarden: 91 procent bracht vorig jaar de zomervakantie in eigen land door, waarvan bijna de helft (45 procent) bij familie of vrienden overnachtte, aldus het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE). Van de drie zomermaanden slokte augustus de helft van al die reizen op. Niet voor niets is het de maand waarin steden en dorpen buiten de toeristische gebieden vrijwel alle winkels en kantoren sluiten.

Aan vakantiespreiding heeft Spanje nooit gedaan. Het is dus een kwestie van de wegen rond de maandwisseling mijden: 1 en 31 augustus zijn 'zwarte' dagen op de weg, al is 1 juli daar ook bijgekomen. Meer mensen kiezen er de laatste jaren voor om buiten augustus op vakantie te gaan, mits hun werkgever het toestaat. Aan de kinderen zal het niet liggen: de vakanties van zowel lagere als middelbare school begonnen dit jaar op 22 juni en slepen zich voort tot 12 september; bijna twaalf weken vakantie aan één stuk door.

Costa's

Overigens weten de Spanjaarden in de zomer hun eigen costa's ook goed te vinden. Toeristische hotspots als Benidorm en Torremolinos zijn in augustus minstens zo Spaans als Engels, Duits en Nederlands. De hotels en appartementen zijn dan overvol, en het prijzigst, maar daar hebben niet alle Spanjaarden last van: 20 procent bezit een tweede woning, in bijna alle gevallen een appartement in een kustplaats. Het zijn vooral 40-plussers die in de tijden vóór de crisis zo'n appartement kochten.