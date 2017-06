Vrouwen proppen twee keer zoveel in hun koffer als mannen

Dames nemen gemiddeld 31 kilo bagage mee op vakantie, wat neerkomt op bijna twee setjes kleding per dag, waaronder vijf jurkjes en vier paar schoenen. En om helemaal niets te vergeten, maken vrouwen bijna vier keer meer gebruik van een inpaklijstje dan mannen, zo concludeert de website.

Vooral jonge vrouwen kunnen er wat van. In de leeftijd tot 25 jaar wordt gemiddeld 24 kilo meegesjouwd in de koffer, de handbagage komt daar dan nog bij. Genoeg om op de luchthaven gênant te moeten overpakken als je met het vliegtuig op vakantie gaat. Of ze komen op de terugweg in de problemen omdat kleding en handdoeken door vocht vaak veel zwaarder zijn geworden. Bij een reis van langer dan 22 dagen, neemt het gewicht bij de vrouwen tot 25 jaar weer af. De website vermoedt dat het dan vaak om backpackers gaat.

Luchtvaartmaatschappijen hanteren een maximale hoeveelheid van 23 kilo per koffer die kosteloos mee mag. Wie meer meeneemt moet bijbetalen en als het echt de spuigaten uitloopt een tweede koffer pakken. De maximum toegestane hoeveelheid is namelijk 32 kilo per koffer, meer mag het luchthavenpersoneel niet tillen. In dit overzicht zie je welke prijs en hoeveelheid diverse airlines aanhouden per koffer.

Inpaktips

(Bron: Skyscanner)

1. Kies gericht

Ga je naar een tropisch eiland of ga je kamperen in Frankrijk? Kies de kleding die past bij je bestemming. Neem basiskleding mee die je met elkaar kunt combineren. Is er een mogelijkheid om je kleding te wassen op je vakantiebestemming, dan hoef je bijvoorbeeld maar ondergoed mee te nemen voor een week. Als je naar een bestemming gaat waar je kleding gaat shoppen, dan hoef je natuurlijk ook minder mee te nemen.

2. Gebruik inpaklijstjes

Het is heel handig om een inpaklijst te maken en bewust na te denken over wat je echt nodig hebt. Je kunt een lijstje met de hand schrijven, maar tegenwoordig zijn er ook online inpaklijsten te vinden zoals checkandpack.nl, inpaklijst.nl en Meenemen.nl. De app GetPacked is ook een mogelijkheid.

3. Het materiaal van je koffer

Op de luchthaven wegen ze niet alleen wat er in je koffer zit. Een harde koffer is zwaarder dan een koffer van stof. Dat deze minder sterk zouden zijn, is niet altijd waar. Er zijn tegenwoordig talloze lichtgewicht koffers die oersterk zijn.

4. Miniflesjes

Maak een selectie aan cosmeticaproducten en giet shampoo, zonnebrandcrème en andere vloeibare middelen over in handige reisflesjes. Of nog beter: koop deze op je vakantiebestemming in de lokale supermarkt en neem ze niet mee terug.

5. Boeken

Bij vakantie hoort natuurlijk: boeken lezen. Maar ook dit zijn ruimtevreters en bovendien zijn ze vaak zwaar. Bedenk welk boek écht mee moet in de vakantiekoffer en koop er de paperback- of miniatuurversie van. Gebruik voor de rest e-readers of neem een boek mee in de vorm van een tijdschrift.

6. Inpakken maar!

Sokken, riemen en ander klein spul kun je in je schoenen kwijt. Broeken, jurken en bloesjes die niet mogen kreuken leg je op elkaar over de koffer heen en vouw je in één keer vanaf rechts en links naar binnen.

7. Rollen versus vouwen

Handdoeken zijn niet altijd nodig. Veel hotels, cruiseschepen en appartementen bieden deze aan. Zo niet, laat dan het grote badlaken thuis en rol twee kleine handdoeken op, zo nemen ze minder ruimte in. Dat geldt ook voor kleding: rollen is beter dan vouwen.