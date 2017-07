Wifi op vakantie? Zo doe je dat veilig

Even een locatie opzoeken of een vakantiefoto op Instagram zetten. Als een camping of hotel wifi aanbiedt is dat fijn, als je maar oplet bij het gebruik ervan. Wout Funnekotter, hoofdredacteur van Tweakers, legt uit hoe je tijdens de vakantie veilig op internet kunt surfen.

Gebruik het vooral niet

Het goede nieuws is dat surfen via een openbaar wifi-netwerk volgens Funnekotter nauwelijks meer nodig is, nu er nieuwe regels zijn voor wat betreft roamingkosten. Toeristen kunnen vanaf deze zomer binnen de Europese Unie via hun bundel op internet surfen, zonder extra kosten. ,,Je bundel gebruiken is zeker geschikt voor 'klein spul', zoals een locatie zoeken of het checken van sociale media."

Ga je elke avond netflixen op je hotelkamer, dan is het volgens de Tweakers-hoofdredacteur een ander verhaal. De kosten buiten de bundel lopen, net als in Nederland, hoog op. Volgens hem is het gebruik in het buitenland al snel groter omdat we in Nederland gewend zijn om alleen onderweg de bundel te gebruiken. Thuis of op werk hebben we tenslotte wifi. ,,Maar als je moet kiezen tussen de bundel en een openbaar netwerk: ga gewoon lekker op 4G".

Kijk naar de beveiliging

Bij sommige campings en hotels is de verbinding zonder zorgen te gebruiken. ,,Als er een pop-up komt waar je een wachtwoord in kunt vullen, is het netwerk veilig", aldus Funnekotter.

In andere gevallen is het invullen van gegevens niet nodig en kan iedereen inloggen als 'gast'. Funnekotter windt er geen doekjes om: ,,Bij dit soort openbare netwerken is de beveiliging altijd een vergiet."

Hij raadt in dat geval aan om niet te veel persoonlijke informatie te versturen, bijvoorbeeld via sites als Facebook. Wil je dat toch? ,,Wacht dan liever tot bijvoorbeeld een barman in een plaatselijk café het wachtwoord kan geven van een beveiligde verbinding."

Gebruik in elk geval versleutelde websites

Als je dat te omslachtig vindt, dan raadt Funnekotter aan om op het vakantie-adres in elk geval kritisch te zijn op de sites die je gebruikt. Zo zijn versleutelde websites een stuk veiliger. Deze sites zijn te herkennen aan een groen sleuteltje dat verschijnt in het webadres. ,,Dat verkeer is moeilijker te tappen". Als voorbeeld van een versleutelde webpagina geeft Funnekotter de website van een bank, die sowieso voorzien is van beveiliging.