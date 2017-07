Wild, west, wier in Ierland

De zee geeft en de zee neemt. Maar hier geeft de zee vooral, zegt Marc Torrades, ontspannen jagend op zeewier in het lage zeewater. Torrades, gehuld in een niet al te sexy gele regenjas, fungeert als gids tijdens een seaweed safari. Hij is de juiste man op de juiste plek, want, zo schildert de zeeboer met een weids armgebaar, hij pacht met zijn eenmansbedrijf Seashoreveg Limited dit stuk van de rijkelijk gevulde Atlantische Oceaan. Gewapend met een mes fileert en etaleert hij al het lekkers wat hier in zee groeit, en dat is nogal wat. Volgens Torrades, Fransman van geboorte maar al ruim twintig jaar blije import-Ier, bestaan er honderden soorten zeewieren. Die groeien hier niet allemaal, maar met de soortenrijkdom zit het wel goed, aan de kust bij Aughris Head. Het vissersdorp ligt vlakbij Sligo, de hoofdstad van het gelijknamige graafschap én zelfbenoemde 'zeewierhoofdstad van Ierland' (seaweed capital of Ireland).



Zeegroenten, zoals wier, mogen zich verheugen in een groeiende belangstelling, en daar is Torrades beroepsmatig uiteraard blij mee. Het is ook meer dan terecht, die hernieuwde belangstelling, vindt hij. Hernieuwd, want continentale bezoekers aan Ierland mogen dan doen of de jacht op zeewieren iets nieuws is, in Ierland en Azië kennen ze de weldaden al honderden jaren. En de Ieren gebruiken de wieren al eeuwenlang niet alleen als voedselbron, maar ook als medicijn en, in vroeger tijden, als offer aan de goden.