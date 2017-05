Aanrijding tussen 2 auto's in Rijssen

Hittegolf in Twente? 6 creatieve tips voor de nodige verkoeling

26 mei ENSCHEDE – Zonaanbidders komen dit weekend niks tekort in Twente. Het kwik gaat stijgen tot misschien wel boven de dertig graden, met een zomerse zaterdag én zondag in het verschiet. Maar van die tropische temperaturen springt niet iedereen een gat in de lucht. Vijf niet alledaagse tips voor als je dit zomerse weekend wat verkoeling zoekt in Twente.