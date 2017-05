Aanvoerder Rijssen Vooruit verwachtte sancties van KNVB, niet van eigen club

Het bestuur heeft deze week de volledige selectie en technische staf van het eerste elftal op non-actief gesteld. Deventernaar Van Meeteren en zijn ploeggenoten spelen deze zaterdag dus niet tegen V.V. Mariënberg.

De afgelopen periode werden enkele duels van de Rijssense club gestaakt na wanordelijkheden. Van Meeteren begrijpt niet waarom het hele team op non-actief is gesteld. “Vorig jaar toen het goed ging liepen ze in de polonaise nog achter ons aan. Dit jaar is flink tegengevallen, maar ook dan moet je er voor elkaar zijn.”

Hulp van buitenaf

Rijssen Vooruit had vijf jaar geleden geen eerste elftal en haalde 'hulp van buitenaf'. Van Meeteren haakte twee jaar geleden vanuit Deventer aan. Trots was hij als aanvoerder van het eerste. Zijn ouders en broertje bezochten elke thuiswedstrijd, vertelt hij. “En dan hoor je via de groepsapp dat je op non-actief bent gesteld, terwijl ik zelf niets verkeerd heb gedaan.”

Helemaal ‘onschuldig’ is hij niet. “Want we hebben als team wel gefaald. Er zitten er een paar tussen die het voor ons verkloot hebben, maar het grootste deel van de ploeg heeft dit niet verdiend. Wij weten wel beter.”

Niet met modder gooien

Van Meeteren wil niet met modder gooien. De aanvoerder onderneemt ook geen stappen tegen Rijssen Vooruit. Misschien gaat hij net als zes andere ploeggenoten en trainer Björn Rutten wel naar Be Quick in Zutphen. “Maar als Rijssen Vooruit mij had gevraagd om vandaag te spelen, dan had ik het gedaan. Ik ben ergens aan begonnen en dan wil ik het ook afmaken.”