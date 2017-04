'Aussie' Annet terug op geboortegrond Holten

Wanneer je als geboren Holtense in Australië woont en een trip naar Afrika maakt, kun je Nederland ook wel even bezoeken.

HOLTEN - "Nee ik kom niet meer terug naar Nederland. Australië is een heerlijk land", vertelt ze vrolijk. "Maar dit was een mooie kans om even mijn familie en vrienden op te zoeken. Die mis ik natuurlijk wel. En de kneuterige cafeetjes, stroopwafels, kaas en zoute drop!"

Annet Jansen (47) is stevig geworteld in de 'no worries' mentaliteit van het continent aan de andere kant van de wereld. Tien jaar geleden zag ze thuis in Holten een televisieprogramma van Floortje Dessing die de kijkers meenam door Sydney. Een wereldstad die haar geweldig leek om eens te bekijken. Dat gevoel werd versterkt toen ze een week later in een Holtense kroeg een Australiër tegenkwam. Die nodigde haar uit in Sydney waar hij woonde.

Rondreis

"Ik heb een rondreis gemaakt en voelde me meteen helemaal thuis. Alleen was het lastig om een visum te krijgen. Met een studentenvisum maakte ik wél kans. Ik heb dus aardig wat studies achter de rug. Van yogalerares tot aan onlangs mijn behaalde MBA degree aan de hogere business opleiding. Ik werk nu als projectmanager in een klein bedrijfje. Mijn partner Mike heb ik leren kennen via een social meet up club. Mike komt uit Wales, Groot-Brittannië."