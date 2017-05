Auto belandt in de sloot bij Holten

Update Motorrijder (36) zwaargewond bij ernstig ongeval in Holten

11 mei HOLTEN – Bij een botsing tussen een motorrijder en een personenauto in Holten is donderdagmiddag een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder, een 36-jarige man uit Beuningen (Gelderland), is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.