Auto op de kop na ongeluk in Rijssen

Angst bij wo­ning­cor­po­ra­ties in Twente: 'Betalen straks nieuwbouw in westen'

3:03 ENSCHEDE - Woningcorporaties in Twente maken zich grote zorgen over een mogelijke aanpassing van de verhuurdersheffing. In de kabinetsformatie wordt er over gesproken om meer te investeren in uitbreiding van sociale huurwoningen in het westen en midden van Nederland. Twente vreest mee te moeten betalen aan die nieuwbouw.