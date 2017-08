Biertonne Rijssen: Altijd op zoek naar dat ene biertje

RIJSSEN - Speciaalbier is in. Talloze liefhebbers van bier stappen over op allerlei aparte varianten. De nieuwe Rijssense winkel De Biertonne heeft ze waarschijnlijk wel op voorraad.

Jan Willem Pos (37) is een echte speurneus. Behept met een alsmaar toenemende gedrevenheid wil hij de heilige graal onder de biertjes zien te vinden. Het gerstenat met de perfecte afdronk, die parelwitte schuimkraag en een meer dan goede smaak. Hij gaat voorbij aan eenvoudig pils. Zo nu en dan laat hij zich zo'n regulier biertje uitstekend smaken, maar Pos leunt liever achterover met een glas speciaalbier. Kruidig, fruitig of bitter. Blond en donker. Niet gewoontjes.

Het is een passie die de Rijssenaar sinds vorige week met iedereen kan delen. Vanuit een opgeknapt winkelpand aan het Hogepad runt Pos De Biertonne. Wie binnenstapt, ziet stellingen vol biertjes. Kleine flessen, grote flessen, alle tot de nok gevuld met de drank. '275 soorten bier' prijkt op het bord voor de buitendeur. Pos houdt niet van half werk. Een bierwinkel moet goed gevuld zijn. „De ambitie is dat het aantal biertjes nog flink gaat groeien. We willen er in de toekomst toch zeker 600 hebben staan”, zegt de kersverse ondernemer. „Hoewel het wel beheersbaar moet blijven.”

Op het moment van spreken heeft de winkelier zijn eerste openingsdag achter de rug. „Ik had wel geoefend met de kassa, maar het was zo druk dat het toch aanpoten was. Een winkel is voor mij ook nieuw.” Voorheen werkt Pos namelijk voor het familiebedrijf. Bij het Zwolse Holland Vastgoed Beheer houdt hij zich precies bezig met wat de naam doet vermoeden. „Onroerend goed. Iets totaal anders. Ik werkte toen ook nog vooral vanuit huis. Het bedrijf is echter verkocht, dus ik moest uitzien naar wat anders.”

Zeker twee jaar denkt de oud-Zwollenaar na over zijn toekomst. Het idee voor De Biertonne ontstaat terwijl hij gerieflijk in een makkelijke stoel zit, met een goed glas bier in zijn hand. „Ik houd van een goed speciaalbiertje. Dus dacht ik, waarom doe ik daar niet wat mee.” Veel vergelijkbare winkels zitten er bovendien niet in de buurt. Pos kan het weten. Tijdens zijn ontdekkingstochten komt hij regelmatig bij winkels, brouwerijen en leveranciers. Morshuis in Albergen bijvoorbeeld. „Wil je meer, dan moet je al gauw naar Zwolle of Enschede. Hier in de buurt zit niet echt wat. Supermarkten en slijterijen hebben ook wel wat staan, maar dat zijn de meer gangbare merken.”

Het juiste moment

Het lijkt erop dat de ondernemer op het juiste moment instapt met De Biertonne. Bierbrouwen lijkt momenteel populairder dan ooit. Talloze hoopvolle liefhebbers schaffen zichzelf luxe pakketten en pannen aan om hun eigen godendrank voortaan in te kunnen schenken. Vanuit die hobby ontstaan soms knap serieuze brouwerijtjes die met name in de streek waar ze vandaan komen behoorlijk wat flesjes afzetten. „In de afgelopen vijf jaar is het aantal serieuze brouwerijen in Nederland zeker verdubbeld. Ik gok dat er rond de 450 actief zijn. Het neemt dus een behoorlijke vlucht.” De kwaliteit groeit net zo hard mee, meent de bierfanaat. „Veel biertjes liggen wel in elkaars verlengde, maar er zijn eveneens veel brouwerijen die graag experimenteren. Ze voegen allerlei kruiden toe en proberen de gekste smaken uit. Zo zijn er biertjes op de markt met smaken die doen denken aan koffie of chocolade. Smaken die beter samengaan dan je zou verwachten.” De ondernemer zelf doet niet volop mee aan de hype. „Ik heb vorig jaar wel zo'n set gekocht en daar is best een lekker biertje uit voort gekomen. Maar ik ben er niet zo mee bezig.”

Exotisch

Een nadeeltje van veel Nederlandse bieren is de prijs. Zeker de eenmalige brouwsels lopen in de papieren. Belgische varianten kosten doorgaans wat minder. De nog steviger geprijsde flessen komen van verder, want speciaalbieren zijn niet alleen hot in de Benelux. Zo staat er een flinke hoeveelheid Scandinavische en Baltische biertjes in de schappen. „De meeste bierliefhebbers zijn net als ik. Ze zoeken altijd wat nieuws. Daar moet je op inspringen. Ik denk niet dat je bier uit Estland hier vaak ziet.” De populariteit van de drank groeit dus niet alleen in eigen land. „Sommige andere landen zijn er veel drukker mee. Italië gaat heel hard en ook Duitsland stapt steeds meer af van hun strakke biertradities. Het zogenaamde Kraftbier wordt populairder.”

Pos geeft toe dat hij tijdens het controleren van de inventaris zichzelf soms moeilijk kan bedwingen. Niet dat hij in de winkel een fles aan de mond zet. Maar een biertje voor thuis is toch wel lekker. „Die neiging krijg je eenvoudig, ja. Al moet je dat natuurlijk niet doen. Ik probeer hier serieus een winkel te runnen.” Ongestoord bierproeven mag bovendien niet in het pand. „Daar moet je een speciale vergunning voor hebben. Ik moet dus andere manieren zien te vinden. Misschien dat ik eens iets afspreek met een lokale horeca-ondernemer en daar op locatie iets organiseer. Eerst maar eens kijken of de winkel van de grond komt.”