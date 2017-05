Bouwopleidingen fuseren in Rijssen

RIJSSEN - Bouwgilde Vakademy. Dat is de naam van de organisatie die ontstaat na de fusie van Bouwmensen Twente in Rijssen en het Samenwerkingsverband Opleiding Timmerindustrie Regio Oost.

Beide organisaties zijn in de jaren tachtig opgericht door lokale werkgevers in de bouw en timmerindustrie. Er was de afgelopen jaren al een samenwerking ontstaan door samen naar buiten te treden onder de naam Bouwgilde.

Tijdens de opleiding met baangarantie en salaris werken de leerlingen 4 dagen in de week bij een erkend leerbedrijf. Daarnaast gaan ze 1 dag in de week naar school in het gebouw van Bouwgilde Vakademy aan de Reggesingel 52 in Rijssen. Hier is tevens een werkplaats waar de leerlingen aanvullende praktijkopleidingen kunnen volgen en toetsen kunnen maken.