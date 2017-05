De brand bleef beperkt tot de bovenverdieping van het pand. De brandweer heeft delen van het rieten dak kunnen redden. Het ligt op een grote hoop naast de boerderij. Het grootste rechterdeel van het dak aan de achterzijde is een groot gapend gat. Daar is de brand ontstaan. De brandweer vermoedt door kortsluiting in een elektrisch apparaat. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de precieze oorzaak was.

Voor de acht verenigingen breken onzekere tijden aan, want het zou nog wel even kunnen duren voordat het pand aan de Oosterhofweg in bruikbare staat is hersteld. Volgens verantwoordelijk wethouder Ben Beens (SGP) zijn er plannen om het gebied tussen Parkgebouw en Volkspark en havezathe De Oosterhof te herinrichten. „We willen de parkeerplaats naar achteren verplaatsen om ruimte te maken voor een boomgaard. Het is bedoeling om van Parkgebouw, park en havezathe één geheel te maken. Daarbij kan De Boerderieje een rol spelen. Belangrijkste is dat de verenigingen voorlopig onderdak krijgen”, aldus Beens maandagmiddag.