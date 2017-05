Brandbrief over sluiting politiebureau Rijssen naar Den Haag

RIJSSEN-HOLTEN - De politiek in Rijssen-Holten luidt de noodklok over de dreigende sluiting van het politiebureau in Rijssen. De gemeenteraad stuurt een brandbrief naar Den Haag.

Korpschef Akerboom van de Landelijke politie kan een brandbrief uit Rijssen-Holten verwachten over het verdwijnen van het politiebureau in Rijssen. Ook luidt de gemeenteraad de noodklok bij de Tweede Kamer, Eerste Kamer, kabinet, provincie en andere Twentse gemeenten.

Een meerderheid van de gemeenteraad van Rijssen-Holten steunde dinsdagavond de motie van het CDA, mede ingediend door SGP, ChristenUnie en VVD-Lokaal. Daarin werd opgeroepen tot het sturen van een brief over de consequenties van het sluiten van het politiebureau in Rijssen voor de dienstverlening van de politie aan de burger. Gemeentebelang en de PvdA gaven ook hun steun aan de motie, alleen D66 steunde de motie niet.

Zoals eerder gemeld in deze krant ziet de politie af van het bouwen van een nieuw politiekantoor in Rijssen, omdat er problemen zijn met het verkrijgen van het perceel aan de rotonde in de N347/Morsweg bij Mercedes Baan. De politie wil nu in Nijverdal bouwen.

Doorgeslagen

Het CDA vreest dat dit nadelige gevolgen heeft voor de aanrijtijden van de politie in Rijssen, die volgens fractievoorzitter Isa Kahraman al jaren onder de norm liggen. Ook wijst hij op uitspraken van korpschef Akerboom in de Volkskrant. „Hij stelt dat de politie te ver is doorgeslagen in centralisatie en efficiëntie. En erkent dat kleine wijkbureaus, waarvan er inmiddels vele zijn gesloten, toch heel belangrijk blijken te zijn. Hij wil daar opnieuw naar kijken, omdat dit onderschat is.”

Ook wijst CDA-fractievoorzitter in de motie naar uitspraken van politievakbond ACP. „Die stelt dat de politie cruciale informatie misloopt door de sluiting van bureaus in de wijken en dorpen. De positie van de politie in de samenleving wordt volgens de ACP ernstig verzwakt. De politievakbond wil daarom dat politiebureaus in wijken en dorpen open blijven.”

Steunpunt

Ook vindt het CDA dat het garanderen van de openbare orde en veiligheid één van de belangrijkste taken van de overheid is en dat daarom er een politiebureau in Rijssen moet blijven. „Rijssen-Holten is de vierde gemeente van Twente en heeft de A1 binnen haar grenzen liggen. Dat vergt veel aandacht van de politie.”

D66 vindt als enige fractie de motie overbodig. Volgens fractievoorzitter Herman Klein Velderman gaan de uitlatingen van Akerboom over wijkbureaus, niet over politiebureaus in een stad als Rijssen. „Wij gaan er van uit dat Rijssen een steunpunt krijgt, zodat de politiezorg op peil blijft.”

Burgemeester Arco Hofland gaat de brief over de motie doorsturen naar Akerboom en politiek Den Haag.