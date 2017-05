Buizerd valt hardlopers aan tussen Rijssen en Holten

RIJSSEN/HOLTEN - Meerdere hardlopers op de Lichtenbergerweg in Rijssen zijn deze week aangevallen door een buizerd. Monique Kroeze waarschuwt op haar Facebookpagina voor de roofvogel die in de buurt een nest heeft.

De Rijssense was maandag bezig met haar trainingsronde voor de triathlon toen zij van achteren werd aangevallen. „Dat was echt wel schrikken”, vertelt zij een paar dagen later. „Hij greep met zijn klauwen naar mijn hoofd. Ik had gelukkig een petje op en een paardenstaart in mijn haar waardoor het meeviel.”

Toegetakeld

Inmiddels heeft Kroeze al heel wat reacties gekregen op haar bericht. „Ik heb gehoord dat mensen echt zijn toegetakeld door de buizerd. Je hebt het niet in de gaten want de vogel valt van achteren aan op je hoofd. De vriend van mijn zoon had een bloedende wond op zijn hoofd. Het is een populaire plek voor hardlopers, aan de rand van het bos, dus ik wil mensen waarschuwen dat ze er voorlopig niet langs moeten gaan.”

Geen bord

De gemeente Rijssen-Holten heeft slechts een melding binnen over de buizerd en neemt vooralsnog geen maatregelen. Een gemeentewoordvoerder laat weten volgende week een berichtje op te nemen in de gemeentelijke informatiepagina. „Het is natuurlijk vervelend en heeft waarschijnlijk te maken met een horst (nest buizerd) in die omgeving. Mochten er veel mensen hinder ondervinden kan de gemeente eventueel een waarschuwingsbord plaatsen”, aldus de woordvoerder. Kroeze betreurt het dat de gemeente nog geen bord plaatst. „Laat ze dat alsjeblieft wel doen.”