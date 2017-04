Buschauffeur dodelijk ongeval Rijssen stapt donderdag weer achter het stuur

Passagiers van bij dodelijk ongeluk betrokken bus in Rijssen ongedeerd

4 april RIJSSEN - De zes passagiers die dinsdagmorgen in de lijnbus zaten die betrokken was bij een dodelijk ongeval in Rijssen, zijn ongedeerd gebleven. Bij het ongeval viel één dode, het gaat om de bestuurder van een personenauto, die tegen de bus botste. Ook de chauffeuse van de bus bleef ongedeerd.