De Beer is Los! in Espelo rekent op meer publiek

De tweede editie van festival 'De Beer is Los!' is een feit. Morgen hangt het boegbeeld, een enorme knuffelbeer, uitnodigend boven de toegangspoort. Af en toe brullend over het gemoedelijke festivalterrein.

Ideeën voor de toekomst liggen er genoeg. Maar eerst moet het bezoekersaantal groeien. Het festival wil toe naar de omvang van Dauwpop. De organisatie heeft er drie jaar voor gereserveerd. Ze zijn ervan overtuigd dat het ze gaat lukken, want het kleine Espelo staat bekend om een professionele aanpak. Dat blijkt uit paasvuren, nostalgische feesten en niet te vergeten de concerten van Normaal. Kortom: een geslaagd, creatief feestje organiseren, kunnen ze goed. Maar hoe doen ze dat toch, daar in dat Espelo? En hoe groot moet dat festival eigenlijk worden?

Ervaring

"We hebben genoeg ervaring in huis, zijn een hechte buurtschap en kennen een saamhorigheid tussen jong en oud die al generaties lang meespeelt", vertelt Harald Beldman, voorzitter van buurtvereniging Espelo. "Voor De Beer is los! zijn we geïnspireerd door andere festivals, pikken daar het beste van op, met behoud van onze eigen identiteit. Je moet je goed voelen op eigen grond. Groter hoeft niet. Vernieuwen wel."

Eigen grond of niet, dat de eerste editie van het kleinschalig festival De Beer is Los! een succes was blijkt uit het aantal bezoekers van 2500 vorig jaar. Dit jaar streeft de organisatie naar 3500. Met publiekstrekkers als Douwe Bob, André Hazes jr. en Van Velzen, loopt de kaartverkoop lekker door. De opstelling van de podia blijft hetzelfde. Drie stuks, verdeeld over een terrein van 5000 m2.

Programma

Het belooft een mooi programma te worden dat vroeger begint dan vorig jaar. De horeca is flink uitgebreid met diverse eettentjes. Waaronder het 'Valentijnsveld', waar verliefde stelletjes kunnen genieten van een drie-gangen menu. Over koud weer heeft de organisatie nagedacht: "Vorig jaar hadden we 'berenklauwen' als handschoenen. Die liepen als een tierelier. Nu verkopen we ook berenponcho's", zegt Nijenhuis.

De Beer is Los!, zaterdag van 16.00 tot 01.00 uur aan Espelodijk.