Dijkerhoek feest met 'schlagers in een rockjasje'

De jongens begonnen ooit als geintje in 2002 op verzoek van Aaldrik Paalman, eigenaar van het Bonte Paard. Die wilde eens geheel iets anders naast het traditionele stamppottennieuwjaarsbuffet. Met het zelf bedachte absurde repertoire 'schlagers in een rockjasje' boekten de bij elkaar gescharrelde muzikanten meteen succes. Drie jaar later stonden ze al op Dauwpop. Om de volle tent volledig plat te spelen. "En we worden nog steeds gedoogd", grijnst zanger van de band Hens Jansen. "Zelfs op kinderfeestjes."

Geheime zender

Schlagers en geheimezendermuziek. Een genre dat beginjaren 2000 niet echt 'cool' was. Maar de jongens Hens, Diederik, Martijn en Arno zagen er juist heil in. Diederik: "De geheime zenders kwamen toen een beetje in. Maar het was 'not done' om die muziek te spelen. Wij vonden het wel stoer om daar mee aan de gang te gaan. De eerste vijf jaar hebben we vooral in het Duits gezongen. Na zeven jaar raakten de nummers op en zijn we ook covers van Normaal, Johnny Cash en Elvis gaan spelen. Wel op onze eigen manier."

Volgens Richard, die later bij de band kwam, is het puur een act die ze opvoeren. Een show op zich waar van verfijnde muziek geen sprake is. Ondanks dat ze al vijftien jaar speelervaring hebben. "We streven naar perfectie, maar we zijn blij dat het nog steeds niet is gelukt", grapt Sjon. "Het is gewoon een leuk uitje. Met veel plezier en weinig gedoe. Improvisatie is onze sterke kant geworden."