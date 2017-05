Dikke bandenrace Rijssen: 50 meter in één rechte lijn...

Wielerweekend in Rijssen in de maak

5 mei RIJSSEN - De Ronde van Rijssen gaat dit jaar niet door, maar een groepje Rijssense wielervrienden is druk doende dit wielerevenement weer nieuw leven in te blazen. Het zijn leden van de Tourclub Rijssen (TCR), die het jammer vinden als deze lokale ronde definitief zou verdwijnen. Ze willen een nieuwe stichting oprichten, want de Ronde van Rijssen moet volgens hun woordvoerder Ronny Klomp wel een geheel andere opzet krijgen.