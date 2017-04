Dit vinden de hoofdrolspelers uit Brommers Kiek'n zélf van de docu

Thomas Bloemenkamp (17)

Studeert voor: technicus landbouwmechanisatie

“Geertjan heeft het mooi gedaan. Er zit niet te veel poespas in. Vooraf waren wij nog wat sceptisch over bijvoorbeeld het (in beeld brengen van, red.) drankgebruik, maar Geertjan beloofde er geen SBS-achtige documentaire van te maken. Dat is gelukt, ik vind dat hij onze keet positief naar voren heeft gebracht. Dat is voor ons een plekje waar we samenkomen, niet alleen op zaterdagavond maar ook zondagmiddag. Er hangt zoveel meer omheen.”

“In Espelo zijn niet zoveel openbare plekken, de basisschool bijvoorbeeld is een paar jaar geleden al dichtgegaan. Toen zaten er nog maar ruim 20 kinderen op school. Het volk trekt langzaam weg richting het dorp (Holten red.), ook omdat buitenaf wonen erg duur is. Zelf blijf ik het liefst in Espelo, thuis woon ik mooi. Misschien kan ik wat bouwen op het erf van mijn ouders. In heb dorp heb je de ruimte niet om te sleutelen aan de trekker. Natuurlijk ben ik ook niet anders gewend dan het platteland, zo ben ik nu eenmaal opgegroeid. Maar ik zou ook niet anders willen.”

Volledig scherm Thomas Bloemenkamp (17). © Lars Smook

Femke Holleboom (16)

Studeert voor: dierenarts-assistent

“Het komt misschien allemaal wat lomp over, maar het is wel precies hoe het gaat in onze vriendengroep. De documentaire geeft een goed beeld van ons. Vaak hadden we niet eens door dat de camera er bij was, die vergeet je gewoon.”

“Dinsdag op school zeiden leraren tegen me: ‘daar heb je onze filmster wel’. En klasgenootjes vonden dat het een leuke film was gevonden, maar het ging er niet de hele dag over. Dat meer dan 750.000 mensen ons gezien hebben, daar kan ik me helemaal niets bij voorstellen.”

“Onze groep bestaat uit 7 jongens en 5 meiden. In de docu komen de jongens wat meer naar voren, in het echt is het eerlijker verdeeld. Het is zeker niet zo dat de meisjes er maar bij hangen. Een buitenlandstage zoals Thomas Meijerink uit onze groep zal ik misschien ooit nog wel doen, ik ben niet wereldvreemd of zo. Maar in Amsterdam zal ik nooit gaan wonen, ik blijf lekker hier in de buurt.”

Volledig scherm Femke Holleboom (16). © Lars Smook

Marc Oosterenk (17)

Studeert voor: veehouder

“Waar ik later ga wonen, weet ik nog niet, maar ik blijf sowieso op het platteland. Ik hoef niet in een dorp te wonen, laat staan in een stad. Ik hou van de ruimte op het platteland en die hebben we in Espelo.”

“De documentaire geeft een mooi en reëel beeld, het is eerlijk gemaakt. Lassche was ongeveer één keer per maand bij ons om te filmen. We hebben maandagavond met de hele groep gekeken in het café in het dorp. Vaak was het lachen en ouwehoer’n als we dingen terugzagen. Hoe het op anderen overkomt, daar maak ik me niet druk over. Ook niet nu ik weet dat zoveel mensen het gezien hebben. Ik zal vanzelf wel merken of mensen me herkennen op straat, dat zal allemaal wel loslopen.”

“Zelf wil ik volgend jaar een buitenlandstage doen, ik denk in Canada. Dat lijkt me wel een mooie ervaring. Daarna kom ik weer terug naar Espelo.”