Doek dreigt te vallen voor houtdorp in Rijssen

Gezocht: een nieuwe locatie voor het houtdorp in Rijssen. De organiserende stichting kan niet meer terecht op het perceel in het Opbroek en wordt bovendien geconfronteerd met steeds strengere voorschriften en eisen vanuit de gemeente. "Zonder locatie geen houtdorp", zegt voorzitter Herma Luby van de Stichting Houtdorp Rijssen.

Het Houtdorp is ooit ontstaan als vakantie-activiteit voor kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben. "Maar het is uitgegroeid tot een evenement, waar we soms wel 650 kinderen verwelkomen. Ze kunnen er met pallets, hamers en spijkers in groepen hun eigen houten huisjes in elkaar timmeren. Ze leren er samenwerken en zijn lekker buiten bezig. In een week tijd ontstaat zo een heel dorp, met tal van leuke activiteiten."