Een lekkere hap met een grap in kulturhus Holten

De kunstwerken van de tien eindexamenleerlingen havo 5 van De Waerdenborch zien er op het eerste oog heel echt uit. Kijk je beter, zie je dat ze stuk voor stuk iets grappigs hebben. "De opdracht was om een gerecht zo realistisch mogelijk te maken, maar er zelf een twist aan te geven", vertelt docent Dirk van Brink. "Iets wat leerlingen erg leuk vinden. Het is herkenbaar en ze kunnen er hun creativiteit in kwijt."

De kunstwerken zijn volgens Van Brink van een dusdanig hoge kwaliteit, dat ze een expositie voor groot publiek verdienen. En zo staan nu tien keurig gedekte tafels met de kunstwerken in de Nagelhoutzaal in het kulturhus Holten. Bij elk werk hangt een schilderij dat de leerlingen er zelf bij hebben gezocht uit de Nagelhoutcollectie. De tentoonstelling is gisteren geopend door kok Erik de Mönnink. Hij is nog tot en met 26 september te bezichtigen.