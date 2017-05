Eerste Overijsselse vestiging van Kippie in Rijssen

„Kippie is vooral bekend om de kant-en-klaarmaaltijden, gegrilde producten, belegde broodjes en de Kippiepan met allerlei snacks, die je in de elektrische pan thuis warm kunt maken”, zegt Joke Pluimers. De vestiging in Rijssen wordt de eerste in Overijssel. De dichtstbijzijnde Kippie bevindt zich in Doetinchem. De meeste Kippie-zaken concentreren zich in de regio Rotterdam-Den Haag.