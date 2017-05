Elftal Rijssen Vooruit op non-actief: 'dit is het beste voor de club'

RIJSSEN - Rijssen Vooruit had geen eerste elftal en haalde 'hulp van buitenaf'. Na drie gestaakte wedstrijden is de club terug bij af .

Klaasje zit in de kantine en staart naar de tv. Ze wacht op het bestuur van Rijssen Vooruit. Haar Arrevee is in het nieuws: crisis bij de oudste voetbalvereniging van Rijssen. De barvrouw - al 40 vrijwilligster bij de club - zet het volume van de televisie zachter, en schudt haar hoofd.

"Zo jammer", zegt ze. Klaasje kent alle voetballers en alle voetballers kennen Klaasje. Maar de jongens van het eerste elftal zag of hoorde ze niet. In al die jaren hebben we nog geen 50 euro aan ze verdiend, zegt ze. "Het zijn beste spelers, maar mentaliteit is ook belangrijk. Ze hadden geen binding met de club. Geen binding met Rijssen."

Historie

De geelzwarte vereniging aan de Stokmansveldweg telt 220 leden en is met een oprichtdatum van 1 juli 1909 de oudste vereniging van Rijssen. En dan heeft de club ook nog een pronkstuk waar menig voetbalvereniging jaloers op zou zijn. Naast het veld van Rijssen Vooruit prijkt sinds 1928 een Engelse houten tribune op het sportpark. Een gemeentelijk monument in de herkenbare geelzwarte kleuren met bijpassende stoeltjes.

De amateurclub haalde zelfs de Voetbal International. Niet vanwege de prachtige historie. VI wilde zien hoe slecht het slechtste standaardelftal van Nederland was. Rijssen Vooruit, de ploeg met de minste goals voor, de meeste goals tegen en niet te vergeten de minste kaarten. Het leverde een hilarisch verhaal op.

Wanordelijkheden

Vandaag wordt er niet gelachen. De afgelopen periode werden enkele duels van de Rijssense club gestaakt na wanordelijkheden. Afgelopen zaterdag gebeurde dit opnieuw en het bestuur greep in: de volledige selectie en technische staf eerste elftal zijn op non-actief gesteld. Het botert niet tussen de technische staf en het bestuur. Voorzitter Herman Ditsel heeft het er moeilijk mee. "Wat je nu hoort, is altijd binnen het bestuur gehouden. Dit besluit is niet in één week gevallen. Het is het beste voor de club."

De twee resterende duels worden gespeeld door een team dat zal bestaan uit spelers van de lagere seniorenelftallen. Vrijwilliger John Brinks (33) maakt zijn rentree.

Visitekaartje

"Het voelt goed om weer aan de slag te gaan met Rijssense jongens." Samen met 20 andere spelers vormt hij het eerste elftal in het nieuwe voetbalseizoen. Niet ideaal, maar het is niet anders. Vijf jaar geleden had de club hetzelfde probleem: te weinig spelers voor het eerste elftal. Er werd 'hulp van buitenaf' ingeschakeld. Of dat nou zo verstandig was. Brinks: "De wedstrijden zijn drie keer gestaakt. Dat kan gewoon niet. Je bent het visitekaartje van de vereniging."

Fusieplannen

Nog even twee wedstrijden met elkaar uitzingen zat er niet in. Brinks: "Op een gegeven moment houd je je hart vast, als er een over de rooie gaat. Het vertrouwen is weg." De timing kon niet slechter. Rijssen Vooruit praat met de voetbalclubs Sportclub Rijssen en RKSV over een fusie en er staat een verhuizing naar Het Opbroek in de planning. Voorzitter Ditsel is niet bang voor de gevolgen van zijn drastische besluit. "Andere vereniging begrijpen hoe we erin zitten. We zijn er zelfs voor gewaarschuwd."

Overleven

Rijssen Vooruit staat op dit moment dertiende in de 3e klasse D. Een plek die aan het einde van het seizoen degradatie zou betekenen. Brinks: "Dat vinden we als club niet erg. We moeten de laatste twee wedstrijden uitspelen en dat overleven we wel." De voorzitter ontkent niet dat de aankomende wedstrijden heel spannend worden, want het niveauverschil is groot. "Maar we kijken uit naar het volgende seizoen. Wij zitten als bestuur weer achter het stuur."