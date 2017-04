Enthousiasme bij Koningsspelen in Rijssen

Gratis naar Sjors van der Panne en Musica Amphion in theater Rijssen

11:05 RIJSSEN - Gratis naar het theater. Dat kan tijdens het noaberweekend in het Parkgebouw in Rijssen. Vrijdagavond brengt Musica Amphion kamermuziek ten gehore en zaterdag staat zanger Sjors van der Panne, finalist The Voice of Holland 2014, op de planken.