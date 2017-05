Fietsendieven Rijssen in de kraag gevat

Rijssen viert 40 jaar stadhuisorgel

18 mei RIJSSEN - Het pijporgel in de Brusselzaal van het Rijssense stadhuis werd op 18 april 1977 door organist en dirigent Charles de Wolff in gebruik genomen. Precies 40 jaar en een maand later, deze donderdagavond, wordt de verjaardag van het instrument gevierd. Stadsorganist Dick Sanderman is solist tijdens het jubileumconcert, dat om 20.00 uur begint en aan de inwoners wordt aangeboden door het gemeentebestuur van Rijssen-Holten.