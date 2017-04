Fotomodel Jordy uit Rijssen leeft in de wereld van Armani en Doutzen Kroes

RIJSSEN - Het gezicht zijn van verschillende campagnes en een fotoshoot doen met Doutzen Kroes: voor veel jongeren klinkt het als een droom. Voor de 21-jarige Jordy Baan uit Rijssen is het niet meer dan normaal. "Het is mijn baan."

Sinds Jordy Baan is ontdekt door modellenscout Jorma van Wissem is er veel veranderd in zijn leven. Als 17-jarige volgde de Rijssenaar de opleiding junior accountmanager en werkte hij bij de Jumbo. Inmiddels vliegt hij de hele wereld over als model.

"Het is helemaal niet zo dat ik altijd al model wilde worden. Ik was er nooit echt mee bezig, wel had ik altijd al mijn eigen stijl", vertelt hij. "Toen ik een aantal jaren geleden met mijn moeder door Amsterdam liep, werd ik aangesproken door Jorma van Wissem van Republic Men. Hij vroeg of ik testshoots wilde doen."

Potentie

Van Wissem zag potentie in de toen nog 17-jarige Jordy. "Na de testshoots heb ik eerst mijn opleiding afgerond. Toch trok de spanning van het model zijn mij erg aan. Ik vond het erg gaaf om mijn hoofd op de campagneposter van bijvoorbeeld WE Fashion te zien. Ik wilde meer en ben toen volledig voor mijn modellencarrière gegaan."

Het was wel wennen in het begin. "Ik vlieg de hele wereld over, van Tokio tot New York. In Tokio zijn de mensen heel anders. Niet alleen in hun leefgewoonten, maar ook qua uiterlijk en stijl. Aan de kleding kon ik in het begin niet wennen. Ik was net iemand uit een Star Wars- film."

Trots

Na bijna vier jaar in de modellenwereld heeft zijn onzekerheid plaatsgemaakt voor trots. Toch blijft de Rijssenaar met beide benen op de grond staan. "Het is een harde wereld. De ene dag word ik gekozen als gezicht van de herfst- en wintercollectie van Armani, de andere dag moet ik weer laten zien dat ik het waard ben. Ik denk dat mijn nuchterheid ervoor heeft gezorgd dat ik nog steeds werkzaam ben in deze wereld."

Of hij erg veranderd is? Nee, het liefst eet hij nog steeds patat met shoarma, loopt hij in een joggingbroek en een sweater en relaxt hij met zijn vrienden, net als voor zijn modellencarrière. "Ook al heb ik samengewerkt met Doutzen Kroes en geluncht met Rita Ohra, aan mijn nuchterheid verandert niemand iets."