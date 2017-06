Frans Noordam weer lijsttrekker VVD in Rijssen-Holten

RIJSSEN-HOLTEN - De leden van de VVD in Rijssen Holten hebben Frans Noordam unaniem gekozen als lijstrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Frans Noordam is de huidige fractie voorzitter van VVD-Lokaal en was ook de lijsttrekker voor deze partij in 2014.

Noordam is na 12 jaar commissielid en nu drie jaar raadslid geen onbekende in de politiek van de gemeente Rijssen-Holten. De in Holten woonachtige oud directeur van ENKCO, is in het dagelijkse leven naast de politieke werkzaamheden, ook werkzaam als veiligheidsdeskundige binnen zijn eigen bedrijf.