'Geen vraag naar nieuwe openbare school in Rijssen-Holten'

„Het klopt inderdaad dat wij op dit moment geen aanleiding zien om de bouw van een nieuwe openbare basisschool aan te vragen”, zegt bestuurder Herman Wevers van ROOS. „Maar het kan best zo zijn dat we over twee jaar daar heel anders over denken. Neem nieuwbouwwijk Het Opbroek in Rijssen waar flink doorgebouwd wordt. Als daar veel gezinnen met jonge kinderen komen, kan die vraag zomaar aantrekken.”

Ook D66 maakt zich grote zorgen over het aanbod van openbaar onderwijs. „Waarom zetten we alles op slot voor de komende vier jaar?”, vraagt fractievoorzitter Herman Klein Velderman zich af. „Er zullen best ouders in onze gemeente zijn die hun kinderen het liefst naar een openbare school willen sturen, maar omdat er alleen christelijke scholen in hun omgeving zijn kiezen ze daarvoor.”

Wethouder Bert Tijhof wijst er op dat de enige openbare basisschool in Rijssen, De Salto, al jaren onder de opheffingsnorm zit. „Wij houden deze school toch in stand, omdat er binnen een straal van vijf kilometer geen andere openbare school aanwezig is. Dat zijn we nu eenmaal verplicht als gemeente.”

Maar volgens D66 heeft het gebrek aan belangstelling te maken met het feit dat deze school nu eenmaal aan de rand van Rijssen ligt in een wijk met weinig jonge gezinnen. Tijhof is bereid om water bij de wijn te doen „Mocht blijken dat er de komende jaren toch vraag ontstaat naar een nieuwe openbare basisschool, dan komen we bij u terug.” Wevers is tevreden met die toezegging.