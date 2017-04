Gewonde bij botsing met 2 auto's bij Holten

Land- en Tuinbouwbeurs Oost-Nederland voor het eerst in Rijssen

12 april RIJSSEN - Letterlijk en figuurlijk op een A1-locatie presenteert de Land- en Tuinbouwbeurs Oost-Nederland zich eind juni voor het eerst in Rijssen. De beurs is ook het platform voor het uit Amerika overgewaaide concept ‘Farm to Fork’ oftewel waar komt dat voedsel op mijn bord nou echt vandaan?