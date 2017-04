Grafsteen uit 1637 keert terug in Schildkerk Rijssen

Wie de Schildkerk in Rijssen nu binnenloopt door de hoofdingang, kan er niet omheen: de enorme grafsteen van Bernardina van Langen. Een brok Bentheimer zandsteen van meer dan twee meter hoog, vol met adellijke familiewapens van onder meer Van Langen, Van Ittersum, Voorst en Vorden. Na een zwerftocht van 92 jaar is het monument weer terug op de plek waar het hoort.

Bernardina stierf in 1637 op 27-jarige leeftijd aan de gevolgen van de pest. Ze werd - zoals de meeste rijke notabelen - in de Schildkerk begraven en kreeg een plek in een graf naast de altaarsteen in de noorderbeuk van de kerk. In 1925 werd de Schildkerk verbouwd. Op de graven in de noorderbeuk werd een vloer aangelegd en er werden kerkbanken op geplaatst. "Jonkheer F.A. Coenen, die destijds op kasteel De Oosterhof woonde, heeft toen de grafsteen van Bernardina laten verwijderen uit de kerk. Hij wilde niet dat het monument onder de vloer zou verdwijnen", weet kerkrentmeester Jannes van de Willige.