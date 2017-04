Gratis naar Sjors van der Panne en Musica Amphion in theater Rijssen

Teleurstelling in Rijssen over mislopen politiebureau

10:26 RIJSSEN-HOLTEN - De gemeenteraad van Rijssen-Holten is zwaar teleurgesteld dat het nieuwe politiebureau voor het basisteam West Twente niet in Rijssen komt. De politici willen in een aparte raadscommissie ook van de politie horen waarom het plan aan de Morsweg niet door gaan.