'Heeft wethouder in Rijssen-Holten wel controle?'

Waarom heeft het college de besluitvorming over de aanleg van een nieuwe schaats- en skeelerbaan opgeschort? Dat wil D66 graag van de wethouder weten. Ook de coalitiepartners Gemeentebelang en SGP zijn kritisch op de CDA-wethouder. Ze vinden dat de plannen geen verdere vertraging mogen oplopen.

Vorige week werd bekend dat B en W het voorstel over de aanleg van een nieuwe baan op het Opbroek hebben ingetrokken. Reden was een brief van tennisclub De Mors. Die vroeg de gemeente de plannen op te schorten vanwege een onderzoek naar een fusie met de tennisclub Rijssen. De grond voor de schaats- en skeelerbaan zou dan wellicht nodig zijn voor extra tennisbanen. Cornelissen bevestigt dat er een formeel verzoek van De Mors is binnengekomen. "Omdat ik als portefeuillehouder niet aanwezig was, heeft het college het stuk aangehouden."

Schaatsbaan

De vertraging is volgens hem ontstaan omdat de Schaats- en Skeelervereniging Rijssen plotseling behalve een skeelerbaan ook een schaatsbaan wil aanleggen op het Opbroek. Dat kan problemen opleveren, want volgens de wethouder is voor een eventuele fusie van de tennisclubs een strook grond toegezegd naast de accommodatie van De Mors.

"De grootste onzin die er is", reageert voorzitter Mark van den Dijk van de Schaats- en Skeelervereniging Rijssen. "Er is altijd sprake geweest van een combibaan op het Opbroek. Als er inderdaad een strook grond is toegezegd aan de tennisclubs, heeft de wethouder de raad niet goed geïnformeerd. Want dat heb ik nog nooit in de stukken gezien."

Van geen kant