Het rauwe platteland van Brommers Kiek’n spreekt Nederland aan

ESPELO - Plat gebeld is Geertjan Lassche, de maker van de documentaire Brommers Kiek’n. Hij is blij met de manier waarop zijn film over plattelandsjongeren in Oost-Nederland wordt ontvangen.

Lassche’s film was maandagavond het best bekeken programma van NPO2. ,,Het heeft iets rauws. Wat gezegd wordt is niet altijd politiek correct, maar zeker niet kwaadaardig bedoeld.” De term ‘drekhoer’, een veelgebruikt scheldwoord in de film, werd maandagavond massaal besproken op Twitter.

De documentaire biedt een kraakhelder inkijkje in het leven van plattelandsjongeren in het buurtschap Espelo (bij Holten) en in Nieuwleusen. Eerlijke beelden, zonder te romantiseren. Geen sprookje zoals Boer Zoekt Vrouw.

Tegencultuur

Tussen de regels door vind je zelfs een tegencultuur, volgens documentairemaker. ,,We kijken massaal naar dezelfde programma’s. We zijn steeds meer hetzelfde. De documentaire laat een tegengeluid zien. Een subcultuur.’’ Een cultuur waar de stedelijke opwinding op het platteland niet leeft, volgens Lassche. ,,Waar de stad zich druk maakt over code oranje en sneeuw, denkt het platteland: waar maken ze zich druk om? De documentaire is misschien een tegengeluid daarop.’’

De film is herkenbaar voor veel mensen van het platteland in Oost-Nederland. ,,De regio heeft een totaal andere belevingswereld dan de stad. De mens is anders op het platteland dan in de stad. Dat is het Oosten.”

Volledig scherm © Lars Smook

Andere leefwereld

Hans Peter Benschop van Trendbureau Overijssel herkent zich in die woorden. “Ik denk dat in andere delen van het land met verwondering is gekeken naar de documentaire. Dat op 1,5 uur rijden van Amsterdam zo’n andere leefwereld bestaat, zullen mensen gedacht hebben. Aan de andere kant zullen veel plattelanders met een gevoel van herkenning hebben gekeken.”

Natuurlijk zijn er ook overeenkomsten. “Vriendengroepen heb je overal en dus bestaat groepsdruk overal. Ik denk dat veel jongeren in Espelo geen keus hebben om mee te bouwen aan het paasvuur bijvoorbeeld, ze moeten wel. Aan de andere kant is er naast die rituelen juist veel vrijheid, dat is een mooie tegenstelling.”