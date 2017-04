Holten vertolkt het lijdensverhaal in eigen 'Passion'

De gereformeerde, rooms-katholieke en hervormde kerken in Holten hebben dit jaar de handen ineengeslagen en samen gewerkt aan de vertolking van The Passion. Het resultaat is een boeiend verhaal over de lijdensweg van Jezus, gestoken in een modern jasje, dat vanavond wordt uitgevoerd.

Het is de tweede keer dat Holten zijn eigen Passion beleeft. Twee jaar geleden vond de eerste editie plaats. Werd het verhaal destijds uitgebeeld in korte toneelstukken op diverse locaties, dit jaar is gekozen voor kerkgebouw De Kandelaar als centrale plek.

Hoofdrol jongeren

Harry Bloo neemt toeschouwers hier mee in het verhaal. Dat doet hij aan de hand van foto's waarop Holtense jongeren een hoofdrol spelen. "Het feit dat jongeren hierbij nauw betrokken zijn, maakt het voor ons extra speciaal", aldus de pastoraal werker. "De diverse elementen in het verhaal over de lijdensweg van Jezus hebben we uitgebeeld met fotografie. Deze fragmenten zijn opgenomen op verschillende plaatsen in Holten. Het laatste avondmaal hebben we bijvoorbeeld gefotografeerd in grand-café Tastoe. De personages uit het lijdensverhaal worden verbeeld door jongeren uit Holten."

Link naar nu

Bloo ziet het vooral als een uitdaging om het verhaal van toen al vertellend een actuele betekenis te geven. Bovendien is het de eerste keer dat hij aan The Passion in Holten meewerkt. "Het is de kunst om het verhaal zo te vertellen dat de foto's en de begeleidende muziek als vanzelfsprekend in elkaar overlopen en één geheel vormen. Inspelen op actualiteit is essentieel, want alleen het verhaal vertellen zonder een link naar ons huidige bestaan en alle gebeurtenissen is voor de meesten niet interessant."

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Bathmense jongerenband The Greenlight. Zij spelen allesbehalve 'zware' muziek. Nummers als I want you to want me en Stil in mij zullen de revue passeren. "The Passion is vooral een heel mooie manier om mensen het verhaal rond Pasen en Goede Vrijdag duidelijk te maken. Het spreekt tot de verbeelding bij heel veel mensen."

Voettocht met kruis

De uitvoering van The Passion in De Kandelaar wordt voorafgegaan door een 'stille voettocht' met het kruis, vanaf het Irenegebouw naar De Kandelaar. Deze start vanavond om 19.00 uur. Bezoekers in de kerk kunnen middels een livestream de voettocht rechtstreeks volgen.