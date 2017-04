Holtense schrijft kinderboek: 'Je zult maar moeder van kind uit Syrië zijn'

Het contrast. Dat raakte haar. Toen Annemieke Beukenkamp (45) uit Holten in de kerstvakantie van 2015 vrijwilligerswerk ging doen bij de opvang van vluchtelingen in Hellendoorn werd ze gegrepen door de grote verschillen met thuis. "Je zult maar mama van een kind uit Syrië zijn", schoot het door haar heen.

Tegenstellingen

"Ik zag de gezinnen uit de bus stappen, ontheemd om zich heen kijkend. Iedereen met een grote shopper in de hand, waar al hun spullen in zaten. Slapen? Dat moesten ze in een grote zaal, bomvol met stapelbedden. En dan kwam ik thuis in onze luxe woning; open haard aan, kerstmuziek op. Iedereen een eigen slaapkamer. Een totaal andere wereld."

Ze kon de tegenstellingen nauwelijks bevatten. "En het besef dat wij zo ongelooflijk veel geluk hebben dat we hier in dit land zijn geboren, geen angst hoeven te hebben, vrij zijn. Met dat besef besloot ik een boek te gaan schrijven over die contrasten. Vrij zijn, in de ogen van een Syrisch en een Nederlands meisje."

Verhaal

Het verhaal neemt de kinderen mee naar twee verschillende werelden. Die van Irene, een meisje dat opgroeit in Nederland en die van Sabi, een Syrisch meisje dat in een door oorlog verscheurd land woont. Ze vertellen in het boek afwisselend in de 'ik-vorm' over zichzelf.

Bijdragen aan meer begrip en verdraagzaamheid is indirect een drijfveer geweest. "En het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Zo komt de Canadese begraafplaats hier in Holten ook voor in het verhaal. En de dodenherdenking. Verder overweeg ik om lesmateriaal voor basisscholen bij het boek te gaan ontwikkelen."