Indrukwekkende video paasvuur Espelo: van weiland tot giga-brandstapel

Fikkie steken in kwadraat

Zo’n 4.000 tot 5.000 kuub hout gaat er zondagavond in vlammen op. De brandstapel bereikt een hoogte van ongeveer 20 meter, vergelijkbaar met een flatgebouw van 8 verdiepingen hoog. “Iedereen vindt fikkie steken toch mooi?” , zegt organisator Arjan Stevens erover. “Nou, dit is een fikkie in het kwadraat.”

Maandenlang werd in het dorp hout verzameld en opgehaald. Bij een kerstbomenboer mocht de organisatie de overbodige sparren ophalen. Boerderijen en inwoners uit het dorp en omstreken leverden snoeihout. In samenwerking met Staatsbosbeheer werd ook snoeihout verzameld. Zo kwam de enorme brandstapel tot stand, waar ook deze editie weer zo’n 2.000 bezoekers worden verwacht.

Bloedfanatiek

Paasvuur Espelo is een jaarlijks fenomeen om en nabij Holten en draait om binding in de gemeenschap. Stevens: “Weet je wat het is? Wij zijn een buurtschap, hebben geen dorpskern. En ook de basisschool is inmiddels dicht. Dit feest is een verbindende factor. Ieder jaar zie je dat jonge jongens zich aansluiten bij de organisatie, en bloedfanatiek aan de slag gaan om het grootste paasvuur van Nederland te bouwen. Het feest zelfs is altijd super gemoedelijk en gezellig, dat hoort er ook helemaal bij.”