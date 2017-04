iPad-cursus in Rijssen: 'Even shaken en de tablet herstelt zich'

„Je ziet de kloof tussen zeg maar digibeten en mensen die de weg weten op de digitale snelweg toenemen", zegt Annelies Kremer van de bibliotheek Rijssen-Holten. "En dat terwijl mensen steeds meer via internet moeten regelen. Denk aan de belastingaangifte, afspraken maken met de gemeente, een uitkering aanvragen, internetbankieren of toeslagen aanvragen."

Dat wordt beaamd door Riny Otten (74) uit Enter. "Ik ben nu al tevreden over de cursus", zegt ze. "Want ik heb in één ochtend al dingen geleerd die ik echt niet wist. Bijvoorbeeld dat je de letter 'e' lang ingedrukt moet houden om een accent of een trema te kunnen plaatsen. Of wat je moet doen als je een fout wilt herstellen of bijvoorbeeld de tekst van een mail kwijt bent."