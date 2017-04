Jongeren en ouderen maken samen graffitikunstwerk in Rijssen

Bevrijdingsloop AV Holten nu zonder school­com­pe­ti­tie

19 april HOLTEN - Sportpark Meermanskamp is vrijdag 5 mei startpunt voor de 33ste bevrijdingsloop in Holten. Bij de jeugd vindt deze editie meteen na elke wedstrijd de prijsuitreiking plaats, zodat de lopers niet lang hoeven te wachten. Dit jaar is er geen scholencompetitie. Meedoen is namelijk belangrijker dan winnen en daar wil de commissie op inspelen.