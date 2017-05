Kamerlid vraagt minister om uitleg over sluiting politiebureau in Rijssen

De sluiting van het politiebureau in Rijssen zorgt nu ook voor commotie in politiek Den Haag. In de Tweede Kamer heeft CDA'er Chris van Dam schriftelijke vragen gesteld aan minister Stef Blok over het besluit om het bureau van de basiseenheid Twente-West niet in Rijssen maar in Nijverdal te vestigen.

"Welke overwegingen hebben geleid tot de finale keuze voor Nijverdal?", vraagt Van Dam aan de minister. "Wilt u uiteenzetten welke criteria vanuit het dagelijkse werk van de politie, zoals aanrijtijden, verdeling van incidenten over het grondgebied, inwoneraantallen en specifieke problematiek bepalend zijn voor de keuze van de vestiging van het politiebureau binnen een basiseenheid?"

Ook wil de CDA'er weten hoe deze criteria zijn toegepast in de concrete situatie van het basisteam Twente-West. "En wilt u daarbij aandacht besteden aan incidenten die zich voordoen rond de snelweg A1 in de gemeente Rijssen-Holten?"

Volgens Van Dam krijgen dorpen en steden waar een basisteam van de politie gevestigd is, meer aandacht dan plaatsen waar er geen opkomstlocatie is. "Kunt u aangeven welke maatregelen de politie Twente-West neemt om deze situatie, met name op het gebied van aanrijtijden, tegen te gaan?"

Toch open

Verder wil het Tweede Kamerlid weten of de minister geen mogelijkheden ziet om het politiebureau in Rijssen toch open te houden.

Hij verwijst daarbij naar uitlatingen van korpschef Erik Akerboom dat de politie te ver is doorgeslagen in centralisatie en efficiëntie. En dat hij opnieuw wil kijken naar de sluiting van kleine wijkbureaus, omdat het effect daarvan onderschat is.