Kinderen in therapie, die helpen ze met muziek in Holten

"Het leven is één grote improvisatie", aldus Claudia. "Bij ons staat plezier maken voorop. Wij willen kinderen vooral laten ervaren hoe leuk muziek is. Kinderen moeten al zoveel, bij ons moet niets, alles mag. Dat ze ondertussen in therapie zijn, dat hebben ze niet in de gaten."

Door muziek te maken, te schrijven en te luisteren helpen de drie dames kinderen die niet lekker in hun vel zitten. Oorzaken zijn bijvoorbeeld: gescheiden ouders, hoogbegaafdheid, trauma of een handicap als autisme en ADHD. Wat zich vervolgens kan uiten uit in faalangst, nervositeit, zich terugtrekken en driftbuien. Muziek helpt deze kinderen spelenderwijs om moeilijke thema's bespreekbaar te maken en zich te uiten. "Kinderen voelen veel meer dan wij volwassenen, alleen hebben ze nog niet zoveel woorden. Het mooie van muziek is dat het zonder woorden emoties losmaakt."

Fantasiewereld

Bij Kids Rhythms creëren de kinderen zelf hun fantasiewereld, waardoor ze zich vrij voelen en hun fantasie de vrije loop kunnen laten. De muziekkamer met piano, gitaren, dwarsfluit, keyboard en trommels is dan ook lang niet altijd de muziekkamer. Nee, het kan zomaar een kasteel zijn als het kind graag een ridder wil zijn. Vervolgens gaat het een verhaal vertellen door muziek te maken en te luisteren. Als het ware een muziekavontuur. Claudia: "Als ik bijvoorbeeld harder ga spelen, wat doet het kind dan? Volgt het mij door ook harder te spelen of gaat het er juist tegenin? Hoe gaat het kind om met iets onverwachts, bijvoorbeeld als ik achter hem of haar ga staan? En als ik naar het liedje van het kind heb geluisterd, kan het vervolgens ook een paar minuten naar mijn liedje luisteren? Door op deze manier therapeutisch bezig te zijn met muziek komt een kind langzaam weer tot zichzelf. Verdriet, boosheid of angst krijgen een plekje."