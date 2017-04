Kinderen poetsen Stolpersteine in Holten

De kinderen kregen eerst een lezing in de Oudheidkamer Hoolt'n over de Tweede Wereldoorlog. Daarna gingen ze in groepjes gewapend met koperpoets en poetsdoeken het dorp in om de Stolpersteine weer te laten glanzen in het kader van de herdenking van de bevrijding van Holten op 8 en 9 april 1945.