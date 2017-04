Kippenvel bij herdenking in Holten

Kinderen poetsen Stolpersteine in Holten

8 april HOLTEN - De Stolpersteine in Holten liggen er weer glanzend bij. Leerlingen van groep zeven en acht van de basisschool in Dijkerhoek poetsten vrijdag de koperen stenen, die voor de woningen liggen van Joodse inwoners, die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.