Lam gewond of wraakactie van schaapsherder uit Holten?

HOLTEN/MARKELO - Heeft de border collie van Charlotte van Nieuwkoop een lammetje verwond van de schaapskudde op De Borkeld in Markelo of is het bericht op Facebook een wraakactie van schaapsherder Jos Duurland?

Volgens de Gorenaar, die herder is bij de Schaapskudde Hof van Twente, is de hond van Van Nieuwkoop gisterochtend uitgevallen naar de schapen en heeft het dier een lammetje verwond.

Naam en toenaam

‘Omdat de hoorn niet meer aangroeit is dit lam voor het leven verminkt’, staat onder meer op de Facebookpagina van de Schaapskudde Hof van Twente. Met naam en toenaam en zelfs een foto. En daarover is de betrokkene woedend. „Het is schandalig, dit is gewoon laster”, reageert Van Nieuwkoop. „Ik ben zelf schaapsherder en oud-vrijwilliger van die kudde. Dit is een wraakactie.”

Zij bevestigt dat haar hond niet was aangelijnd, maar dat haar border collie niets heeft gedaan. „Iedereen laat hier de hond los lopen en ik heb hem onder appel. Hij luistert goed naar mij. Duurland heeft dit uit zijn duim gezogen. Hij had kennelijk wel tijd om een foto te maken, maar hij heeft mij niet geroepen dat er iets aan de hand was. Dat fatsoen moet je dan toch opbrengen? Ik heb hem even daarvoor nog gegroet omdat ik hem ken. Ik heb geen lam horen gillen in de wei en dat zou me echt wel zijn opgevallen omdat ik zelf schaapsherder ben. Er was niets aan de hand.”

Bewijs

Volgens Van Nieuwkoop heeft Duurland geen bewijs dat haar hond het lam heeft verwond. „Dat kan bij een heel ander voorval zijn gebeurd. Ik moet er eens even over nadenken wat ik hier mee ga doen. Ik moet het een plek geven. Ik was gewoon lekker aan de wandel en nu word ik in een naar daglicht gezet.”