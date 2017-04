Land- en Tuinbouwbeurs Oost-Nederland voor het eerst in Rijssen

Johan Wolters van organisatiebureau CNO-Expo spreekt over de beurslocatie op het bedrijf van Erik en Marieke Wessels aan de Elsenerveldweg van een letterlijke en figuurlijke A1-locatie. „Het bedrijf van Erik en Marieke ligt natuurlijk aan de A1, maar het is ook een A1-locatie in die zin dat de bereikbaarheid vanuit Twente, Salland, Achterhoek, Midden-Nederland en ook Duitsland uitstekend is. We verwachten 20.000 bezoekers en misschien gaan we daar wel overheen”, aldus Wolters.

Het dit jaar toegevoegde ‘Farm to Fork’-concept biedt - behalve de agrarische sector - ook de consument waardevolle informatie. ‘Farm to Fork’ wil de consument wijzen op het belang van gezond en gevarieerd eten en te laten zien dat de agrarische sector erg belangrijk is voor de Nederlandse economie. Zo gezien is de beurs ook erg geschikt voor scholen om te bezoeken. De land- en tuinbouwsector exporteerde vorig jaar voor 86 miljard euro. Ik denk dat we daar als klein land best trots op mogen zijn. Ook zorgen boeren voor de aankleding van het landschap. Bedenk wel dat tachtig procent van de melkveehouders de koeien in de wei heeft lopen”, aldus Marieke Wessels.