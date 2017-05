Liefde voor het geweer bij schietvereniging Tubantia Rijssen

Schietvereniging Tubantia was jarenlang een elitaire club, waar de gemiddelde Rijssenaar zich niet tot aangetrokken voelde. Maar na de Eerste Wereldoorlog veranderde dat. De vereniging telt nu zo'n 180 leden uit alle geledingen van de bevolking en de openluchtschietbaan op de Biesterij is verruild voor de schietaccommodatie aan de Nieuwlandsweg.

Aan tafel in de riante clubruimte zit het oudste lid, tevens erelid van de vereniging. Karel Tharner. Met zijn 84 jaar is hij nog wekelijks te vinden bij SV Tubantia. Wat het schieten betreft is de blik nog scherp en de hand nog vast. "Alleen het schieten vanuit geknielde positie gaat niet meer", vertelt hij. 17 was hij toen hij lid werd. "Ik was een liefhebber van het schieten, de hele vriendengroep trouwens. Iedereen had thuis een luchtbuks in de schuur."

Tharner schiet met een .22 kaliber pistool en geweer. "Met zwaarder kaliber wordt niet geschoten, want dan schiet je hier het zaakje kapot." Zijn wapens liggen in de kluis bij de vereniging. "Ik wil niet meer met een geweer over straat. Stel dat iemand mijn koffer afpakt; ik loop niet meer zo hard dat ik er met succes achteraan kan gaan."

Naast hem zit de jongste schutter bij SV Tubantia, de 13-jarige Martijn de Jong. Hij werd bijna een jaar geleden lid, tegelijk met zijn vriend Thomas Beltman. "We hadden op internet uitgezocht dat we er vanaf 12 jaar bij konden", vertelt hij. Tot ze 18 zijn schieten de jongens met de luchtbuks, onder begeleiding.

Schietpartij

Na de schietpartij in 2011, waarbij een lid van een schietvereniging in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn zes mensen en zichzelf doodschoot, werden de veiligheidsmaatregelen rond de schietsport aangescherpt. "Veiligheid staat bij ons voorop. Het gebouw is beveiligd, voorzien van alarmering en aangesloten op de alarmcentrale. De controles zijn intensief. Iemand die geen verklaring van gedrag kan overleggen wordt niet geaccepteerd als lid. Daarnaast kennen we een sociale ballotage. Dat heeft niets met geld of achtergrond te maken, maar wel met hoe je sociaal in het leven staat."

Op 3 juni, de exacte oprichtingsdatum, is de receptie voor genodigden in het eigen gebouw. Vanaf 17.30 zijn leden, buren, vrienden uitgenodigd. Ook oud-leden zijn welkom.