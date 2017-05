Motorrijder (36) zwaargewond bij ernstig ongeval in Holten

Het ongeluk gebeurde even voor half drie op de kruising van de Deventerweg met de Dijkerhoekseweg in Holten.

De hulpdiensten rukten groot uit omdat de motorrijder volgens getuigen bekneld onder de auto lag. Twee ambulances, een traumahelikopter en een brandweerwagen zijn op het ongeval afgekomen. ,,De zwaargewonde Beuninger is per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Enschede gevlogen,'' vertelt politiewoordvoerder Paul Koetsier.